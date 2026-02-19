Il disgustoso succo di broccoli spopola a Milano Cortina | Meglio dello Jagermeister A cosa serve
A Milano Cortina, gli sciatori stanno provando un metodo insolito: bere succo di broccoli prima delle gare per migliorare le prestazioni. La scelta ha sorpreso molti, considerando che il prodotto viene spesso associato a diete salutari e non alle competizioni sportive. Gli atleti sostengono che questa bevanda aiuti a ridurre l’accumulo di acido lattico e a recuperare più rapidamente. La tendenza si sta diffondendo tra i partecipanti, che cercano ogni volta nuove strategie per vincere. La prossima volta, potrebbe essere il succo di broccoli a fare la differenza.
Gli sciatori a Milano Cortina bevono succo di broccoli prima delle gare per cercare di sconfiggere l'acido lattico e andare più forte sulla neve.🔗 Leggi su Fanpage.it
