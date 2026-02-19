Il destino di un cavaliere il regista 25 anni dopo ricorda | Quando Heath Ledger mi fece volare un dente

Brian Helgeland, regista di Il destino di un cavaliere, ricorda un episodio avvenuto 25 anni fa che riguarda Heath Ledger, che gli fece volare un dente durante le riprese. Helgeland rivela che l’attore, durante una scena di battaglia, gli sfiorò il viso con un’arma e lo colpì di striscio. Quel momento rimase impresso perché dimostra quanto fosse intenso e realistico il coinvolgimento degli attori sul set. Ledger, all’epoca, aveva solo 14 anni e questa vicenda è ancora ricordata tra gli aneddoti più curiosi del film.

Brian Helgeland, il regista di Il destino di un cavaliere, nel celebrare i 25 anni del film rievoca un episodio tanto doloroso quanto emblematico del clima sul set. A 25 anni dall'uscita di Il destino di un cavaliere, il regista Brian Helgeland racconta un aneddoto diventato leggenda: Heath Ledger che, durante una finta giostra fuori dal set, gli fece saltare un dente. Un ricordo che restituisce lo spirito libero e combattivo del film. Un set tra risate, giostre improvvisate e denti persi Nel panorama dei film che hanno segnato l'immaginario dei primi Duemila, Il destino di un cavaliere occupa un posto speciale: un racconto medievale anacronistico, energico, rock, capace di trasformare una storia di lance e tornei in una celebrazione della libertà individuale.