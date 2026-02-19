Il Consiglio superiore sembra agire come un sindacato, difendendo a oltranza le pratiche di tutela. Questa tendenza permette ai magistrati di coprirsi a vicenda, anche quando commettono errori evidenti. Spesso, le procedure interne favoriscono un sistema di autoassistenza che ostacola le indagini indipendenti. Un esempio concreto riguarda alcuni casi in cui gli errori giudiziari sono stati nascosti o minimizzati. La situazione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla responsabilità del sistema giudiziario italiano.

L’apertura sempre più diffusa di «pratiche a tutela» serve solo a coprirsi a vicenda. E il magistrato che sbaglia resta impunito. Magistrato penale Ultime (o penultime) notizie: un gruppo di consiglieri Csm (una ventina, da quel che si legge) ha preso posizione sul caso Gratteri, stilando una nota che stigmatizza il fatto che si sarebbe «costruita una polemica su singole frasi del procuratore di Napoli». Non è la prima volta che il Csm scende direttamente nell’arena. Appena una settimana fa i consiglieri avevano chiesto l’apertura di una pratica a tutela di un magistrato della Cassazione, contestato per avere partecipato alla decisione sulla data del referendum nonostante fosse impegnato sul fronte del No. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Consiglio superiore si comporta come un sindacato forzando la Carta

