Il Comune di Modena si conferma buon pagatore per i fornitori

Il Comune di Modena ha pagato le fatture dei fornitori con un ritardo medio di 12,77 giorni rispetto alle scadenze. Questa prassi conferma la sua affidabilità come ente puntuale nei pagamenti. Per esempio, nel 2023, i fornitori hanno ricevuto i pagamenti con circa due settimane di anticipo rispetto alle tempistiche stabilite. La puntualità nei pagamenti aiuta a mantenere rapporti di fiducia con le aziende locali. La gestione finanziaria dell’amministrazione si mantiene stabile e trasparente.

Con un anticipo medio nei pagamenti di 12,77 giorni rispetto alla scadenza delle fatture emesse dai propri fornitori, il Comune di Modena si conferma, ancora una volta, un "buon pagatore". Un risultato a cui si aggiunge un importo di debito scaduto che si è ridotto di oltre il 10% rispetto al 2024, attestandosi ben al di sotto dell’asticella del 5% delle fatture ricevute, fissata dalla Legge di bilancio 2019 e oltre la quale l’Amministrazione sarebbe stata costretta a creare un Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Certificati dalla piattaforma AreaRGS della Ragioneria generale dello Stato, questi indicatori hanno infatti permesso alla Giunta di approvare, durante la seduta di mercoledì 18 febbraio, la presa d’atto dell’assenza di obbligo di accantonamento per l’esercizio 2026.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Presutti (Pd) sull'accordo quadro per l'arredo urbano: "La giunta Masci ha trasformato il Comune in un ente pagatore"

Fornitori pagati puntualmente e debito commerciale a posto: nessun obbligo di accantonamento per il ComuneIl Comune di Piacenza ha confermato di aver pagato i fornitori puntualmente, spesso anche prima delle scadenze previste.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.