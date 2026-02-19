Il cinema del drago Bruce Lee | il corpo la lotta lo schermo

Il 20 luglio 1973, Bruce Lee morì improvvisamente a Hong Kong, a soli trentadue anni, lasciando un vuoto nel mondo del cinema e delle arti marziali. La causa ufficiale fu un edema cerebrale, ma molti ancora discutono sulle ragioni di quella tragica scomparsa. Quel giorno, il suo corpo fu trovato nel suo appartamento, dopo aver appena terminato le riprese di un film. La sua morte improvvisa sconvolse milioni di fan e cambiò per sempre il modo di rappresentare le arti marziali sul grande schermo.

Roma, 19 feb – Il 20 luglio 1973, Bruce Lee perse improvvisamente la vita in quel di Hong Kong, all'età di soli trentadue anni. A morire, non era soltanto un attore di successo o un atleta straordinario: con la sua dipartita, piuttosto, sembrava infrangersi per sempre un'epopea unica, un percorso che aveva appena iniziato a dispiegare tutte le sue potenzialità. Bruce Lee, oltre la morte: cinema, corpo e pensiero di un'icona senza tempo. Eppure, a più di mezzo secolo di distanza, è chiaro che quella morte non segnò una vera fine. Bruce Lee non è mai uscito di scena. La sua presenza ha continuato a vivere e a trasformarsi nell'immaginario collettivo, consolidandosi nel tempo come una delle icone pop più riconoscibili di sempre, mentre il suo volto, la sua corporeità in perenne movimento, le sue parole e il suo pensiero continuano a dimostrare una vitalità che va ben oltre il mito.