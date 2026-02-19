Il chinesiologo Luca D’Alterio a Sanremo per un messaggio di salute benessere e longevità

Luca D’Alterio, chinesiologo clinico, si trova a Sanremo dopo aver ricevuto un invito speciale, in occasione del 76° festival della Canzone italiana. La sua presenza mira a promuovere messaggi di salute, benessere e longevità tra il pubblico presente. Durante gli eventi, D’Alterio terrà dimostrazioni pratiche di esercizi per migliorare la postura e ridurre lo stress. La sua visita si inserisce in un programma dedicato alla promozione di uno stile di vita attivo e consapevole. La sua partecipazione coinvolge anche alcuni ospiti del festival.

La presenza a Sanremo di Luca D’Alterio, fondatore di Mvmtherapy Center e della Luca D’Alterio Academy che negli anni ha contribuito alla crescita di una rete nazionale di professionisti della salute formando circa 6.000 operatori tra chinesiologi e figure affini, rappresenta un momento simbolico e culturale di grande valore: portare il tema del movimento come strumento clinico, preventivo e di qualità della vita all’interno di uno degli eventi di maggiore risonanza internazionale, aprendo un dialogo nuovo tra salute, scienza e comunicazione di massa. Fondatore della metodologia Mvmtherapy, D’Alterio è considerato un punto di riferimento nel campo del movimento terapeutico, dell’attività fisica adattata e della lettura neuromotoria applicata a condizioni cliniche complesse e dolore cronico. 🔗 Leggi su 2anews.it

