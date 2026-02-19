Il chinesiologo Luca D’Alterio a Sanremo per un messaggio di salute benessere e longevità

Luca D’Alterio, chinesiologo napoletano, ha visitato Sanremo per promuovere uno stile di vita sano e duraturo. La sua presenza si concentra sull’importanza del movimento terapeutico e della longevità, temi su cui lavora da anni. D’Alterio, ideatore della metodologia Mvmtherapy, ha incontrato centinaia di persone interessate a migliorare il benessere quotidiano. Durante l’evento, ha mostrato esercizi pratici e suggerimenti per mantenersi attivi nel tempo. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti appassionati di salute e prevenzione.

Il professionista napoletano, punto di riferimento nel campo del movimento terapeutico e della longevità, è fondatore della metodologia Mvmtherapy. Tappa a Sanremo per Luca D'Alterio, il chinesiologo clinico ed esperto di movimento umano applicato ai processi di longevità, che parteciperà agli eventi promossi in occasione del 76° festival della Canzone italiana in programma nella città ligure dal 24 al 28 febbraio. La presenza a Sanremo di Luca D'Alterio, fondatore di Mvmtherapy Center e della Luca D'Alterio Academy che negli anni ha contribuito alla crescita di una rete nazionale di professionisti della salute formando circa 6.