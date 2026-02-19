Il caso piscina Ortignola Reclamo di Deai respinto Lanzon | Andiamo avanti

Il tribunale di Bologna ha respinto il ricorso di Deai, gestore della piscina Ortignola, contro Comune, società Ortignola e Cims. La causa deriva da un’ordinanza cautelare emessa a novembre scorso, che ha confermato le restrizioni imposte alla struttura. Deai aveva presentato il reclamo sperando di ottenere una revisione delle decisioni, ma il giudice ha confermato le misure attuali. Lanzon, rappresentante di Deai, annuncia che continueranno a lottare per i loro diritti, nonostante questa decisione. La questione rimane aperta.

Il Tribunale di Bologna, seconda sezione civile, ha respinto il reclamo presentato da Deai (gestore della piscina municipale Gualandi) contro Comune, società Ortignola (concessionario) e Cims (costruttore) confermando l' ordinanza cautelare dello scorso novembre. Al centro del contenzioso, le criticità strutturali dell'impianto inaugurato nel 2014 e la richiesta di condanna "alla immediata rimozione dei vizi e difetti" emersi a luglio 2025 in sede di accertamento tecnico preventivo. Il collegio presieduto dalla giudice Rita Chierici ha dichiarato il reclamo "inammissibile e infondato". Decisiva la sentenza arrivata nei mesi scorsi dallo stesso Tribunale, che secondo quanto si ricostruisce nell'ultima ordinanza ha accertato l'inadempimento di Deai e ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo d'azienda con decorrenza settembre 2023, con obbligo per la società di restituire immediatamente il compendio aziendale e pagare i canoni insoluti.