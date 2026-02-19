Il caso Epstein e il segno del diavolo | perché da quei file sta venendo fuori il male assoluto

Il caso Epstein, legato a accuse di traffico di minori, ha scatenato polemiche e interrogativi. La causa principale è la scoperta di file riservati che rivelano dettagli sconvolgenti su persone influenti, dalla nobiltà alle alte cariche politiche. Tra le carte emerse, spiccano nomi di figure pubbliche e imprenditori di rilievo, collegati a incontri segreti e comportamenti discutibili. La vicenda ha portato alla luce un lato oscuro del potere e dell’élite, lasciando molti a chiedersi cosa si nasconda dietro le porte chiuse.

Un possibile Re del Regno più importante e più prestigioso della Storia, la principessa ereditaria di Norvegia, politici, imprenditori di alto livello, non si sa che cosa più. Se non fossimo sufficientemente secolarizzati, abituati all’idea prima voltaireiana e poi sartriana, della morte di Dio, dovremmo pensare che dietro i file di Epstein, il finanziere pedofilo americano, ci sia veramente il diavolo. Per la natura delle compromissioni, per il giro di pedofili di alto lignaggio che c’era e c’è ancora in giro, per tutto il male che sta venendo fuori e che fa pensare che possa ancora esserci altro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il caso Epstein e il “segno del diavolo”: perché da quei file sta venendo fuori il male assoluto Epstein file, il caso della malattia contratta da Bill GatesBill Gates ha contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con ragazze russe. Caso Epstein. Il mistero dei file su Salvini “scomparsi” dalla ricerca del databaseLa scoperta di file che citano Matteo Salvini è arrivata con la pubblicazione di nuovi documenti riguardanti il caso Epstein. Il caso Epstein si aggiunge di nuovi dettagli, e nuovi guai per Trump Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Epstein, oltre la superficie dello scandalo; Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Epstein files: perché cercare nomi non basta; Blog | Caso Epstein: perché la sinistra italiana tace sullo sfruttamento di classe?. Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Re Carlo: La giustizia faccia il suo corsoAndrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio nell'ambito del caso Epstein ... tg.la7.it Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Caso Epstein, Giovanni Minoli: "La sua socia Ghislaine Maxwell sta in prigione, sa tutto e sta sicuramente contrattando con Trump" x.com La storia di Jeffrey Epstein e come si è arrivati alla pubblicazione dei documenti sul caso https://shorturl.at/bnO5t facebook