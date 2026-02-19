Il caso Epstein | Arrestato il principe Andrea

Il principe Andrea è stato arrestato a causa delle accuse legate alle attività di Jeffrey Epstein. La decisione arriva dopo mesi di indagini su presunte reti di traffico sessuale e sfruttamento di minori. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove che collegano il duca di York a episodi di abuso e coinvolgimento in incontri con giovani vittime. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e riaperto i riflettori sulla figura reale. Andrea si trova ora in custodia e dovrà affrontare il processo. La vicenda continua a tenere banco nel mondo delle notizie.

Per il caso Epstein arriva il primo arresto eccellente: il fratello di Re Carlo, fin dall'inizio coinvolto nelle scabrose vicende del faccendiere. Ma è solo l'inizio del terremoto. Ecco #DimmiLaVerità del 19 febbraio 2026. Nel sistema giudiziario britannico la custodia cautelare segue un percorso scandito da tempi e passaggi molto precisi. Il fermo iniziale può estendersi fino a 96 ore, ma non è un automatismo. L'accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra. Giovanni Minoli: "La sua socia Ghislaine Maxwell sta in prigione, sa tutto e sta sicuramente contrattando con Trump"