Il caso Cittadino Zero il volto che non esiste | chi è la nuova voce della destra italiana
Cittadino Zero, conosciuto per i suoi 35.000 follower su Instagram, ha attirato l’attenzione dopo aver pubblicato contenuti sponsorizzati dalla Lega. La sua presenza online si è rafforzata grazie alla condivisione di video sul profilo ufficiale del partito di destra. La vera identità di questa figura rimane sconosciuta, alimentando il mistero sul suo ruolo. Molti si chiedono chi si nasconda dietro questo volto anonimo e quale sia l’obiettivo delle sue campagne. La sua visibilità cresce di giorno in giorno.
Patrioti in ginocchio da Trump: ecco il vero volto di Meloni e della destra italianaL'Italia si distingue nel panorama occidentale per una posizione di totale sottomissione alle politiche di Trump, con atteggiamenti di appoggio verso il Venezuela e scarsa attenzione alla Groenlandia.
A chi il futuro? A noi! La carestia lessicale della destra italianaIl clima tra Giubilei e Vannacci si scalda.
