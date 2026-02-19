Il cane aggressivo il machete | cosa c' era nel casolare del massacro C' è un sospettato | cosa emerge dalle indagini

Il cane aggressivo e un machete sono stati trovati nel casolare legato al massacro di Silke Sauer, la donna tedesca decapitata a Scandicci. Le indagini indicano che l’uomo sospettato potrebbe aver usato quegli oggetti durante l’evento violento. La polizia ha scoperto tracce di sangue e armi nei locali abbandonati, che ora vengono analizzate. Il sospettato, un uomo con precedenti, è stato portato in caserma per ulteriori interrogatori. La scena lasciata sul luogo fa pensare a un episodio di estrema violenza.

C'è un primo sospettato per l'omicidio di Silke Sauer, la quarantaquattrenne tedesca, senza fissa dimora, trovata decapitata nell'area abbandonata dell'ex Cnr a Scandicci nel corso del pomeriggio di mercoledì 18 febbraio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma.