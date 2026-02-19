Il Canada nel piano di riarmo europeo e l’ennesima risposta di Carney a Trump
Il Canada entra nel piano di riarmo europeo a causa della decisione dell’Unione europea di coinvolgere un partner non europeo. La settimana scorsa, durante la conferenza di Monaco sulla sicurezza, il Consiglio Ue ha approvato l’accordo che permette al Canada di partecipare al programma Safe, destinato a finanziare l'acquisto di armamenti e a sostenere la produzione militare in Europa. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati. La partecipazione canadese apre nuove sfide per la cooperazione internazionale in materia di difesa.
L’Unione europea ha deciso di aprire i piani di riarmo a un partner non europeo. La settimana scorsa, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il Consiglio Ue ha autorizzato la firma dell’accordo che consente al Canada di partecipare al Security Action for Europe (Safe), il programma da centocinquanta miliardi di euro in prestiti pensato per finanziare acquisti congiunti di armamenti e rafforzare la produzione industriale della difesa nel continente. È la prima volta che un Paese non europeo entra formalmente nel meccanismo. Il progetto Safe nasce nel 2025 dentro il pacchetto “Readiness 2030”, la risposta europea all’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Make Canada Great Again! Carney vara il riarmo per rilanciare l’industriaIl governatore della Banca Centrale del Canada, Carney, ha annunciato un piano di riarmo militare, spinto dalla necessità di rafforzare l’industria nazionale e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.
Groenlandia, il piano di Trump: l'esclusione della Danimarca, l'«accordo di associazione» e la risposta del blocco europeoL'amministrazione degli Stati Uniti sta valutando un piano per riorganizzare i propri rapporti con la Groenlandia, includendo l'esclusione della Danimarca e l'eventuale accordo di associazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
