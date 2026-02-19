Il borgo delle fiabe di Sant'Angelo sempre più isolato dalle frane Le ambulanze faticano ad arrivare

Le recenti frane hanno isolato il borgo di Sant’Angelo, rendendo difficile il passaggio delle ambulanze. Le forti piogge hanno causato smottamenti e cedimenti lungo le strade, bloccando i collegamenti con il resto della regione. Le autorità segnalano che i mezzi di soccorso devono percorrere vie alternative, allungando i tempi di intervento. La sindaca Chiara Frontini spiega che la sicurezza rimane prioritaria, anche se il disagio per i residenti aumenta giorno dopo giorno. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Smottamenti e cedimenti delle strade impediscono un accesso diretto a due paesi nel viterbese. La sindaca Chiara Frontini: "Consapevoli del disagio. Stiamo lavorando per ripristinare tutto il prima possibile".