Il Board vigilerà sull’Onu Trump getta la maschera

A chi lo ha accusato di volersi fare col Board of Peace, nato per Gaza ma destinato ad allargare la sua sfera di azione ad altre aree in conflitto, un’Onu privata, ha replicato indirettamente lo stesso Donald Trump confermando le accuse. “Penso che le Nazioni Unite abbiano un grande potenziale, davvero un grande potenziale. Il Board of Peace vigilerà e si assicurerà che funzionino correttamente”, ha detto il presidente americano alla prima riunione del Consiglio tenuta a Washington, aggiungendo che se l’Onu avesse bisogno di aiuto “finanziario”, il Board è pronto a intervenire. “Il Board vigilerà sull’Onu”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

