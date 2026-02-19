Il Board of Peace di Trump si riunisce per la prima volta a Washington | chi partecipa chi no e cosa c’è all’ordine del giorno

Il “Board of Peace” di Donald Trump si è riunito per la prima volta a Washington, un evento che ha suscitato molte attenzioni. La causa di questa assemblea è la volontà di Trump di promuovere un dialogo tra diverse parti politiche e sociali, anche se alcuni membri chiave hanno deciso di non partecipare. Tra gli invitati ci sono rappresentanti di gruppi civili e leader comunitari, mentre altri sono rimasti in silenzio. All’ordine del giorno ci sono questioni sulla sicurezza e la stabilità interna, con il focus su possibili iniziative future.

La prima riunione ufficiale del controverso “Board of Peace” voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è prevista oggi, giovedì 19 febbraio 2026, presso il Donald J. Trump Institute for Peace, l’ex United States Institute of Peace, ribattezzato di recente in onore dell’attuale inquilino della Casa bianca, a Washington DC. Ma ancor prima che si apra il sipario sulla riunione, a cui tra membri fondatori, osservatori e ospiti di peso dovrebbero partecipare i rappresentanti di oltre 40 Paesi e organizzazioni internazionali, Italia e Unione europea compresi, le polemiche la fanno da padrone. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il “Board of Peace” di Trump si riunisce per la prima volta a Washington: chi partecipa, chi no e cosa c’è all’ordine del giorno Cos’è e chi partecipa al Board of Peace che sarà inaugurato domani da Donald TrumpDonald Trump ha annunciato domani a Washington l’apertura del “Board of Peace”, un nuovo organismo dedicato alla promozione della pace nel mondo. Board of Peace: cosa farà l’Italia e chi ha già detto sì a TrumpIl Board of Peace rappresenta un nuovo organismo internazionale con implicazioni geopolitiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Come funziona il Board of Peace: il potere di veto di Trump, la struttura a piramide, le 27 adesioni (con solo due Paesi dell'Ue); Gaza, la Commissione UE al Board of Peace di Trump come osservatrice: Non stiamo diventando membri; Il Board of Peace di Trump, giovedì la prima riunione: chi partecipa e cosa accadrà. Tajani unico ministro tra i grandi dell’Ue al Board of peaceSaltato l’asse con Merz la premier comunque invia il suo vice per non inimicarsi il tycoon: la Germania manderà un funzionario ... repubblica.it Board of Peace, il vicepremier Tajani: Andrò io a Washington a rappresentare l'ItaliaIl ministro degli Esteri Antonio Tajani, giunto a Tirana, in Albania, ha confermato che sarà lui per l'Italia ad andare a Washington per la riunione del Board of Peace. Sarà lui a rappresentare l'Ital ... tgcom24.mediaset.it Nonchalance. vvero il Board of Peace di Trump è una ridicolaggine, ma l’Onu a Gaza che cosa ha saputo combinare (di M. Feltri) x.com Malumori a Bruxelles per il Board of Peace. E la Casa Bianca attacca il Vaticano facebook