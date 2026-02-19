Il bando Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere
Il Comune di Arezzo ha aperto il bando “Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere” il 19 febbraio 2026, dopo aver riscontrato un aumento dei casi di violenza domestica nella zona. La decisione arriva in risposta alle segnalazioni di cittadini e alle richieste di intervento delle associazioni locali. Il progetto mira a finanziare iniziative di sensibilizzazione e supporto alle vittime, coinvolgendo scuole, associazioni e gruppi giovanili. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo.
Arezzo, 19 febbraio 2026 – L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso “Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere”, un’iniziativa in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arezzo. L’obiettivo è stimolare una riflessione sul tema introdotto dal titolo attraverso la produzione di specifici elaborati. Al link https:www.comune.arezzo.itnode24241 sono disponibili tutte le informazioni e i chiarimenti. L’apertura delle iscrizioni è prevista per giovedì 19 febbraio, con scadenza venerdì 10 aprile alle 12:00. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Su Noi Magazine l’impegno del Consiglio Nazionale Giovani e la scuola in prima linea nel contrasto alla violenza di genere
CEO is reincarnated as an evil village woman who does good deeds becomes the savior of the village
Argomenti discussi: Il bando Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure; Il bando Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere.
Il bando Noi@Voi 3.0 – Violenza di genereL’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere, un’iniziativa in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale rivolta a ... arezzonotizie.it
EudAimOnia in campo contro violenza e disagio! Il Tg3 Campania, con il servizio di Francesca Ghidini, racconta il progetto selezionato dall'impresa sociale Con i bambini nel bando benessere. Siamo entravi nel vivo delle iniziative volte al benessere de facebook