Il bando Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere

Il Comune di Arezzo ha aperto il bando “Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere” il 19 febbraio 2026, dopo aver riscontrato un aumento dei casi di violenza domestica nella zona. La decisione arriva in risposta alle segnalazioni di cittadini e alle richieste di intervento delle associazioni locali. Il progetto mira a finanziare iniziative di sensibilizzazione e supporto alle vittime, coinvolgendo scuole, associazioni e gruppi giovanili. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – L'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso "Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere", un'iniziativa in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arezzo. L'obiettivo è stimolare una riflessione sul tema introdotto dal titolo attraverso la produzione di specifici elaborati. Al link https:www.comune.arezzo.itnode24241 sono disponibili tutte le informazioni e i chiarimenti. L'apertura delle iscrizioni è prevista per giovedì 19 febbraio, con scadenza venerdì 10 aprile alle 12:00.