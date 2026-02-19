Idi Irccs e dermatologia di precisione ecco il nuovo Centro di Ricerca

L'Idi Irccs di Roma ha aperto un nuovo centro dedicato alla dermatologia di precisione, causando un notevole ampliamento degli spazi di ricerca. Questa struttura, dotata di laboratori moderni, ospita ora ricercatori, medici e ingegneri specializzati nella cura della pelle. Grazie a strumenti all’avanguardia, potranno analizzare dati clinici in modo più dettagliato e sviluppare terapie personalizzate. Il centro rappresenta un passo avanti importante per migliorare le diagnosi e le cure dermatologiche, coinvolgendo attivamente le professionalità del settore.

Spazi aggiuntivi si affiancano ai laboratori di ricerca dell’ Idi-Irccs di Roma, dove ricercatori, medici, ingegneri e altre professionalità specializzate nella salute della pelle potranno lavorare forti di un patrimonio informativo costantemente alimentato con i dati generati dalla pratica clinica. Con l’inaugurazione del Centro di Ricerca Padre Antonio Lodovico Sala, l’Idi-Irccs si dota di ambienti nuovi e moderni pensati per facilitare l’incontro delle persone e lo scambio di idee. Il programma con Fondazione Roma. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio programma pluriennale ‘La Dermatologia di Precisione e Personalizzata: il Padiglione Fondazione Roma’, avviato nel 2023 grazie a un contributo complessivo di 6 milioni di euro stanziato da Fondazione Roma e finalizzato al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e scientifica dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata attraverso l’acquisizione di attrezzature elettromedicali e sistemi hardware e software. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Idi Irccs e dermatologia di precisione, ecco il nuovo Centro di Ricerca Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico SalaL'Idi-Irccs di Roma ha aperto il Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala, un investimento che cambia gli spazi dedicati alla ricerca. Sanità, Zanella, 'con Dlgs sugli Irccs istituire dirigenza ricerca sanitaria'Il decreto legislativo sul riordino degli Irccs mira a rafforzare la ricerca sanitaria pubblica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Idi Irccs e dermatologia di precisione, ecco il nuovo Centro di RicercaSpazi aggiuntivi si affiancano ai laboratori di ricerca dell’Idi-Irccs di Roma, dove ricercatori, medici, ingegneri e altre professionalità specializzate ... lapresse.it Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala(Adnkronos) - Con l'inaugurazione del Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala l'Idi-Irccs, Istituto dermopatico dell'Immacolata di Roma, si dota di nuovi e moderni ambienti, pensati per facilita ... msn.com Idi-Irccs Roma, nasce Centro di ricerca Padre Antonio Lodovico Sala x.com Intelligenza artificiale, una sfida anche per la comunicazione in sanità a Roma per raccontare il lavoro di Fondazione Italia Digitale all’appuntamento per giornalisti organizzato da IDI IRCCS (Istituto Dermopatico dell’Immacolata). Conoscenza, comp facebook