Identificata la donna trovata decapitata in Italia | poi la triste scoperta

Alle porte di Firenze, il 18 febbraio, è stato scoperto il corpo decapitato di una donna vicino a un casolare abbandonato nell’area dell’ex Cnr di Scandicci. La Polizia ha identificato la vittima, una donna di circa 40 anni, trovata senza vita e con segni di violenza grave. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, che si chiede cosa abbia potuto portare a un gesto così estremo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la causa di questo omicidio crudele.

Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpoUna donna di 44 anni, di origine tedesca e senza dimora stabile, è stata trovata decapitata in un casolare abbandonato a Scandicci.

Donna decapitata a Scandicci, identificata vittima: cittadina tedesca 44enne senza fissa dimora, "forse uccisa altrove e poi spostata nel parco"Una donna tedesca di 44 anni senza fissa dimora è stata trovata decapitata e smembrata in un parco pubblico di Scandicci.

