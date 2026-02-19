Identificata la donna trovata decapitata in Italia | poi la triste scoperta

Alle porte di Firenze, il 18 febbraio, è stato scoperto il corpo decapitato di una donna vicino a un casolare abbandonato nell’area dell’ex Cnr di Scandicci. La Polizia ha identificato la vittima, una donna di circa 40 anni, trovata senza vita e con segni di violenza grave. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, che si chiede cosa abbia potuto portare a un gesto così estremo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la causa di questo omicidio crudele.

Un grave fatto di cronaca è stato registrato alle porte di Firenze. Il 18 febbraio, nei pressi di un casolare abbandonato nell’area dell’ex Cnr di Scandicci, è stato trovato il cadavere mutilato di una donna. La zona, interessata da interventi di recupero ancora non completati, è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire gli accertamenti. Scandicci, donna decapitata trovata in un casolare. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riscontrato una scena definita complessa dagli investigatori: il corpo era privo della testa e con segni compatibili con lo smembramento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

