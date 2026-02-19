Ictus ridurre le recidive | la scoperta che potrebbe cambiare la prevenzione

Un nuovo studio rivela che il rischio di recidive dopo un ictus ischemico aumenta se il paziente non segue correttamente le terapie. La ricerca ha evidenziato come il mancato controllo della pressione arteriosa e l’assenza di abitudini sane contribuiscano a ripetere l’evento. In particolare, i dati mostrano che chi non adotta uno stile di vita equilibrato ha il doppio delle probabilità di subire un secondo ictus. Questa scoperta sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante e di un’attenzione maggiore alla prevenzione.

Dopo un ictus ischemico, la paura più grande per chi sopravvive è una sola: che accada di nuovo. La recidiva dell’ictus rappresenta infatti uno dei rischi più concreti nei mesi e negli anni successivi al primo evento, con conseguenze spesso ancora più gravi. Oggi però una ricerca internazionale apre uno scenario nuovo nella prevenzione secondaria dell’ictus. Un farmaco sperimentale, asundexian, ha dimostrato di ridurre del 26% il rischio di un secondo ictus ischemico senza aumentare in modo significativo il pericolo di sanguinamenti maggiori. I risultati arrivano dal grande studio di fase III OCEANIC-STROKE, presentato all’International Stroke Conference 2026 e pubblicato sul New England Journal of Medicine. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ictus, ridurre le recidive: la scoperta che potrebbe cambiare la prevenzione Leggi anche: Cancro al colon, l’aspirina può ridurre le recidive: chi potrebbe beneficiarne Un semplice cambiamento alimentare può ridurre infarti e ictus senza cambiare la dietaUn ridotto consumo di sale in alimenti quotidiani come il pane può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare, riducendo il rischio di infarti e ictus senza modificare le proprie abitudini alimentari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ictus: studio mostra efficacia di un farmaco sperimentale per ridurre le recidive; Ictus, ridurre le recidive: la scoperta che potrebbe cambiare la prevenzione; Un nuovo farmaco potrebbe ridurre il rischio di recidive per l’ictus ischemico; Ictus ischemico, il farmaco sperimentale che riduce il rischio di recidiva: lo studio coordinato da Bologna. Ictus, ridurre le recidive: la scoperta che potrebbe cambiare la prevenzioneUna terapia innovativa per la prevenzione secondaria dopo ictus ha dimostrato efficacia in uno studio internazionale con oltre 12.000 pazienti. Ecco come funziona e cosa cambia per la prevenzione ... panorama.it Sperimentato un farmaco contro l’ictus: Riduce del 26% il rischio di recidiveSarebbe in fase di sperimentazione un farmaco che potrebbe ridurre del 26% il rischio di recidiva dell'ictus. Coinvolti nello studio diversi centri internazionali, tra cui quello di Bologna. ildigitale.it Uno studio internazionale, Oceanic Stroke, mostra che un farmaco sperimentale riduce del 26% il rischio di recidive dopo ictus ischemico. Il trial, pubblicato sul NEJM e condotto su oltre 12.000 pazienti (con 22 centri italiani e circa 400 arruolati in Italia), introd facebook Secondo un nuovo studio, le donne che seguono con regolarità la dieta mediterranea hanno un rischio di ictus significativamente più basso. x.com