Il 27 febbraio 2026, a Roma, si tiene una conferenza importante sul legame tra intelligenza artificiale e occupazione, evento promosso dal Ministero del Lavoro con INPS e INAIL. La giornata mira a discutere come le nuove tecnologie possano creare opportunità di lavoro e migliorare i servizi pubblici. Le autorità e gli esperti si riuniscono per analizzare le strategie più efficaci per integrare l’IA nel mercato del lavoro. L’obiettivo è trovare modi concreti per favorire l’innovazione senza sacrificare i posti di lavoro.

IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità. Il 27 febbraio 2026 Roma ospita una giornata di confronto di alto profilo dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con INPS e INAIL. Un appuntamento che si inserisce nel più ampio dibattito nazionale ed europeo sulle trasformazioni in corso e sulle responsabilità condivise nel governare l’innovazione. Come si legge nel comunicato ufficiale, l’iniziativa nasce per « promuovere un dialogo aperto sulle opportunità e sulle responsabilità che l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro porta con sé ». 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

IA e lavoro: strategie, fiducia e innovazione in Italia

