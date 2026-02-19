I volontari il vero cuore pulsante delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

I volontari, protagonisti nascosti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sono il motore che permette lo svolgimento dell'evento. La causa è l’impegno di migliaia di persone che dedicano tempo e energia per garantire il buon funzionamento delle gare e dei servizi. Questi volontari, spesso giovani, si occupano di accoglienza, sicurezza e logistica, facilitando l’esperienza di atleti e visitatori. Senza di loro, le grandi manifestazioni sportive non potrebbero funzionare così efficacemente. La loro presenza si percepisce in ogni angolo delle città ospitanti.

"Credo che ricoprire il ruolo di volontario alle Olimpiadi sia un atto di unità, che unisce culture, generazioni e cuori. Nato tra le montagne valtellinesi, ho respirato sin da piccolo l’aria frizzante delle cime innevate, imparando il valore della perseveranza sulle piste e della fratellanza tra compagni di avventure - ha raccontato Michele -. Trasferirmi a Milano per studio e lavoro mi ha insegnato l’importanza dell’inclusione e dell’apertura verso il nuovo, rafforzando quel senso di comunità che lo sport sa così bene trasmettere. Essere volontario, per me, non è solo un onore, ma un modo per restituire ai luoghi che mi hanno cresciuto e alla città che mi ha accolto tutto ciò che mi hanno donato: passione, forza e il sogno di un mondo unito.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

