I tormenti di chi voterà Sì al referendum

Il voto Sì al referendum sta causando sofferenza tra gli elettori. Molti si sentono combattuti e insoddisfatti, ma sono decisi a seguire la loro coscienza. La causa principale di questa tensione deriva dalle conseguenze delle riforme proposte, che dividono le opinioni. Alcuni temono ripercussioni negative sulla vita quotidiana, altri invece vogliono cambiare lo status quo. Alla fine, sono pronti a vivere con il dubbio, consapevoli che il loro gesto influenzerà il futuro del paese. La decisione si avvicina, e le scelte si fanno più chiare.

Contriti, ma di più, rammaricati, dobbiamo questo alla nostra lealtà (direbbe un fesso) verso "i lettori unici padroni". Cioè. Chiunque non sia ancora informato su come la Conferenza Episcopale Italiana abbia eccitato i suoi parroci a lanciarsi ventre a terra perché i veri fedeli a Cristo votino No al referendum, sappia almeno questo: chi voterà Sì, morirà tra i tormenti. Non potrà nemmeno pentirsene. Ove mai il falso fedele in Cristo confessasse a Gratteri, pardon, al prete, il suo peccato contro Gesù, si beccherebbe tanti di quegli Atti di dolore da concludere la vita, diciamo così, per molestie.