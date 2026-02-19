I suoi fedelissimi in aula | Delusi ma non è finita

Mauro Guerra, protagonista di una recente sentenza, si è voltato per rispondere alle domande dei giornalisti, ma la moglie lo ha afferrato e lo ha portato via con forza. La causa di questa reazione è stata la delusione per l'esito della decisione giudiziaria. In aula, alcuni fedelissimi di Guerra si sono mostrati amareggiati, ma hanno anche detto che la battaglia non è ancora finita. La scena si è svolta davanti a un pubblico di testimoni, mentre i presenti seguivano con attenzione.

Dopo la sentenza, Mauro Guerra si volta per rispondere alla domanda del giornalista. Ma la moglie lo porta via con un perentorio: "Per favore andate via, dovete andare via". Questa l'uscita di scena del veterinario 'rockstar' che lascia in aula i suoi fedelissimi – una cinquantina presenti ma quasi 4000 nel gruppo Facebook – a discutere l'esito del primo grado. "Poteva andare peggio", dice uno di loro. "Insomma", risponde un'altra poco convinta. "Avevano chiesto 13 anni e invece 'solo' 4 - ribatte lui-. Questo è il primo atto della battaglia". Nel frattempo, una donna ai microfoni: "Mi dispiace umanamente.