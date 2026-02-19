I Subsonica annunciano il tour estivo Terre rare 96-26

I Subsonica portano il loro tour estivo Terre rare 96-26 in tutta Italia, dopo aver confermato la partecipazione a diversi festival. La band torinese porterà dal vivo i brani più amati degli ultimi quarant’anni e alcuni pezzi nuovi. Il tour partirà a giugno e si concluderà a settembre, coinvolgendo città come Milano, Roma e Bologna. I fan potranno acquistare i biglietti online, mentre sui social si susseguono le prime reazioni. L’evento è molto atteso dagli appassionati di musica elettronica e rock.

