Michela Murgia ha scritto che il livore è di tutti e non va nascosto. Ora, i sostenitori del partito rosso usano l’odio come arma contro gli avversari politici. Questa tendenza si è vista di recente in diversi dibattiti pubblici, dove le parole dure sono diventate la norma. Alcuni attivisti hanno persino giustificato comportamenti violenti, sostenendo che siano “legittimi” contro chi la pensa diversamente. La diffusione di questa mentalità sta cambiando il modo in cui si discute di politica nel paese.

Nel suo ultimo libro, Michela Murgia sosteneva che il livore appartiene a tutti e non va affatto represso, anzi. Tesi ripresa oggi pure da Saviano, che lo esalta a virtù civile. «Legittimando» le morti di Kirk e Deranque. Cambiano il percorso ma arrivano sempre nello stesso posto; cambiano i toni ma le conclusioni sono ogni volta le medesime. Anni fa fu Walter Veltroni a elaborare la formula subdola ma efficace secondo cui bisogna «odiare l’odio». Sotto la banalità si nascondeva un pensiero feroce e affilato: odiare l’odio significa, nei fatti, «odiare gli odiatori». Tradotto: basta accusare qualcuno di essere un odiatore e su di lui ci si può accanire senza pietà, che è esattamente ciò che è accaduto in questi anni a chiunque abbia rifiutato di farsi chiudere nel recinto progressista. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I rossi ormai sdoganano pure l’odio. «Giustificato contro i nemici politici»

