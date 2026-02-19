I robot danzanti di Pechino e la supremazia della tecnologia Ma per l’esercito è ancora presto

Lo spettacolo di Capodanno di Pechino ha mostrato robot danzanti, un evento che ha attirato molte attenzioni. Questi umanoidi robotici, in grado di saltare e muoversi con precisione, sono diventati protagonisti della scena grazie alle loro coreografie spettacolari. Tuttavia, l’esercito cinese avverte che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo e non è pronta per l’uso militare. La dimostrazione ha comunque acceso discussioni sulla rapidità con cui la robotica si sta evolvendo in Cina. La domanda rimane: quando saranno pronti per le applicazioni pratiche?

Danzano e saltano, combattono e colpiscono. Sono gli incredibili, ma terribilmente reali, umanoidi robotizzati messi in scena dalle televisioni di Pechino durante il seguitissimo spettacolo del Capodanno cinese. Uno spettacolo servito non solo a salutare l'arrivo dell'anno del Cavallo di Fuoco, ma anche a trasmettere un messaggio intriso di orgoglio nazionale, propaganda militare e pretese tecnologiche. Un messaggio servito non solo a entusiasmare gli spettatori cinesi, ma anche a impressionare la comunità internazionale. Da ieri le immagini dello show rimbalzano dagli schermi della Cnn a quelli dei principali media online europei, tracimando sui nostri smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I robot danzanti di Pechino e la supremazia della tecnologia. Ma per l’esercito è ancora presto Leggi anche: Tecnologia: a Città della Scienza compare “Aphel”, il primo robot umanoide Leggi anche: “Per mia figlia stiamo preparando tutto con la giusta scaramanzia. La culla non la puoi montare prima, ma il fasciatoio l’ho già montato. Vorrei crescesse lontano dalla tecnologia”: Briga presto papà IL NUOVO ROBOT UMANOIDE CINESE IRON FA PAURA! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, Casa Cina a Milano per Capodanno: il tour tra lo spirito del cavallo e i robot danzanti; Il Capodanno cinese diventa hi-tech: tra le lanterne rosse spuntano i robot; La Cina fa ballare i robot per le celebrazioni di Capodanno e il mondo rimane a bocca aperta; Largo ai robot: l'anno cinese del cavallo comincia con il kung fu dell'armata. Capodanno cinese, tra tradizione e futuro: a Pechino arrivano i robot danzantiCome festeggiano i cinesi? Migliaia di persone si sono messe in fila per un rito scaramantico particolare al parco Ditan di Pechino ... iodonna.it IA. Il Kung Fu degli androidi danzanti di PechinoLa Cina ha messo i robot umanoidi al centro del suo Gala del Festival di Primavera, il più grande evento televisivo annuale del Paese, con una coreografia di arti marziali con armi tradizionali come s ... agcnews.eu Al Gala di Pechino, robot di startup locali hanno mostrato progressi tecnologici e il ruolo strategico della robotica umanoide cinese facebook In arrivo nuovi occhi superveloci per robot e veicoli a guida autonoma: ricercatori della @Beihang1952 e dall'Istituto di Tecnologia di Pechino ha messo a punto un sistema in grado di registrare ed elaborare il movimento più velocemente dell'occhio umano x.com