I prossimi viaggi di Papa Leone in Italia Da Pompei a Lampedusa

Papa Leone ha programmato una serie di visite in Italia da maggio ad agosto, motivato dalla voglia di sostenere le comunità più colpite. Durante il suo viaggio, visiterà luoghi simbolo come Pompei, Lampedusa e Assisi, portando conforto ai fedeli e incontrando le autorità locali. In particolare, a Lampedusa si fermerà per approfondire la crisi migratoria, incontrando rifugiati e operatori umanitari. Le visite si inseriscono in un percorso di vicinanza alle persone e ai territori italiani, aspettando di conoscere i dettagli delle tappe.

