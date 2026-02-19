Gustavo e Severino Navarra hanno deciso di lasciare in eredità parte del loro patrimonio per sostenere i giovani agricoltori. La loro scelta, fatta circa un secolo fa, ha permesso di creare una scuola pratica dedicata all’agricoltura. Questo gesto ha dato impulso a nuove generazioni di professionisti del settore, che oggi continuano a crescere e innovare. La loro visione ha aperto una strada concreta per favorire l’apprendimento pratico nel mondo agricolo, rafforzando il legame tra passato e futuro dell’agricoltura italiana.

Stupisce ancora oggi la visione illuminante di Gustavo e Severino Navarra, coloro che intravvidero l’opportunità di permettere ai giovani di sviluppare professionalità in campo agricolo attraverso la donazione di parte dell’eredità patrimoniale, finalizzata all’edificazione di una ‘ Scuola Pratica di Agricoltura ’. E l’attualità del loro messaggio – l’agricoltura dev’esser considerata ancor oggi come fonte primaria di sviluppo economico e sociale per l’intero Paese – è stata immortalata e celebrata nuovamente venerdì scorso nell’incontro ‘ Un secolo di impegno per l’agricoltura e il territorio ’, l’occasione per presentare ufficialmente il volume fotografico del Centenario nella sede della fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Navarra, un secolo di impegno. Giovani e futuro dell’agricoltura

