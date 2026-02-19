I microbi usarono ossigeno 500 milioni di anni prima

I microbi utilizzarono l’ossigeno 500 milioni di anni prima rispetto alle scoperte precedenti, secondo una ricerca recente. La causa è un’antica attività batterica, che ha sfruttato questa sostanza per la prima volta in un’epoca antichissima. Gli scienziati hanno analizzato minuscoli campioni di rocce molto vecchie, trovando tracce di ossigeno consumato da organismi primitivi. Questa scoperta rivoluziona la nostra comprensione dell’evoluzione biologica, suggerendo che la vita ha iniziato a usare l’ossigeno molto prima di quanto ritenuto. La domanda ora è: quando si è verificato questo grande salto?

Un Respiro Ancestrale: La Vita ha Sfruttato l'Ossigeno 500 Milioni di Anni Prima di Quanto Pensato. Un team di ricercatori ha riscritto la storia della vita sulla Terra, scoprendo che la capacità di utilizzare l'ossigeno come fonte di energia potrebbe essere nata tra 3,2 e 2,8 miliardi di anni fa, ben prima del cosiddetto Grande Evento di Ossigenazione. Questa scoperta, basata sull'analisi di un enzima chiave per la respirazione aerobica, apre nuove prospettive sull'evoluzione della vita e sul ruolo dell'ossigeno nella sua storia. L'Enigma dell'Ossigeno: Una Discrepanza Temporale. Per lungo tempo, gli scienziati hanno ipotizzato una stretta correlazione tra la produzione di ossigeno da parte dei cianobatteri, iniziata circa 2,9 miliardi di anni fa, e il suo accumulo significativo nell'atmosfera, avvenuto circa 2,3 miliardi di anni fa.