I mestieri che stanno scomparendo a Napoli | hanno scritto la storia della regione e adesso stanno svanendo piano piano
A Napoli, molte botteghe storiche e artigiani sono scomparsi a causa del ridotto passaggio di clienti e dell’età avanzata dei proprietari. Questi mestieri, che hanno scritto la storia della città, stanno scomparendo lentamente. Le botteghe di scarpe, le sartorie e i laboratori di ceramica si stanno chiudendo, lasciando un vuoto nel quartiere. La mancanza di giovani disposti a prendere il posto degli artigiani anziani accelera il processo di estinzione. La città perde così pezzi di identità che rischiano di non tornare più.
"> Botteghe storiche, artigiani e tradizioni a rischio estinzione. Le saracinesche si abbassano in silenzio. Nessuna inaugurazione, nessun taglio del nastro. Solo un cartello: “Chiuso”. A Napoli non stanno scomparendo solo negozi. Stanno scomparendo mestieri. Mani esperte, botteghe centenarie, competenze tramandate di padre in figlio. Un patrimonio invisibile che per secoli ha costruito l’identità economica e culturale della città. San Gregorio Armeno oltre il Natale. Nel cuore antico di Napoli, a San Gregorio Armeno, l’arte del presepe resiste ma cambia volto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
