I Guglielmini di Monreale conquistano la BIT di Milano | le ceramiche del Maestro Ferraro tra storia e contemporaneità

I “Guglielmini” di Monreale hanno attirato l’attenzione alla BIT di Milano, grazie alle ceramiche del Maestro Ferraro. La causa è la loro capacità di unire tradizione e innovazione, attirando visitatori e addetti ai lavori. Durante l’evento, molte persone hanno potuto ammirare pezzi unici, realizzati con tecniche artigianali secolari. La mostra ha messo in risalto la storia della ceramica siciliana e il talento locale. La partecipazione di Monreale alla fiera dimostra la vitalità del settore artistico in Sicilia. Ora, l’attenzione si sposta sui prossimi appuntamenti.

I "Guglielmini" del Maestro Ferraro de Il Bisanzio di Monreale protagonisti alla BIT di Milano tra arte e storia normanna Si è appena conclusa la BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, prestigiosa vetrina internazionale dedicata al turismo e alle eccellenze territoriali. In questo contesto di rilievo, i "Guglielmini" del Maestro Gaetano Ferraro – Il Bisanzio – hanno rappresentato un'autentica espressione dell'identità artistica di Monreale. Sono trascorsi cinque anni dalla loro ideazione. Era il periodo pandemico: un tempo sospeso, complesso, segnato dall'incertezza ma anche da una profonda riflessione sulle radici culturali e sul valore dell'artigianato come forma di comunicazione e identità collettiva. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - I "Guglielmini" di Monreale conquistano la BIT di Milano: le ceramiche del Maestro Ferraro tra storia e contemporaneità