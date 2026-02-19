I giovani vogliono svolgere un lavoro buono oppure niente Lo studio

Il rapporto dell’Osservatorio Iride rivela che il 90% dei ragazzi tra 16 e 19 anni desidera un lavoro che ami. La causa principale di questa scelta deriva dalla loro ricerca di soddisfazione e realizzazione personale, piuttosto che solo un guadagno. Molti giovani preferiscono aspettare di trovare un impiego che abbia un senso per loro, anche se richiede più tempo. Tra le risposte più frequenti, emerge il desiderio di un lavoro che offra crescita e stabilità, senza accontentarsi di soluzioni temporanee.

