Gli scienziati hanno ricreato in laboratorio un istante subito dopo il Big Bang, dimostrando che l’Universo era “liquido”. La causa è un esperimento condotto al CERN, che ha simulato le condizioni di quell’epoca. Utilizzando particelle acceleratrici, hanno osservato come la materia si comportasse in quella fase originaria, dando forma a nuove teorie sulla nascita del cosmo. Questa scoperta apre la strada a ulteriori studi sulle prime frazioni di secondo dell’universo. La ricerca continua a svelare i misteri delle origini cosmiche.

La comprensione delle origini del cosmo ha compiuto un balzo in avanti significativo grazie a un esperimento condotto presso il Large Hadron Collider (LHC) del CERN. Un’équipe internazionale di scienziati è riuscita a individuare la “scia” lasciata da una particella elementare mentre attraversa una materia primordiale la cui temperatura raggiunge i mille miliardi di gradi. Questa scoperta suggerisce che l’universo neonato non fosse composto da un semplice gas, ma da una sostanza con proprietà simili a quelle di un liquido ultra-caldo. Pochi microsecondi dopo il Big Bang, l’intero universo era permeato da uno stato della materia esotico noto come plasma di quark e gluoni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

I fisici hanno ricreato quella frazione di secondo dopo il Big Bang: l'Universo era "liquido"

Dieci anni fa il primo “cinguettio” dell’universo. L’Italia prova ad ascoltare il Big BangRoma prova ad ascoltare il primo “cinguettio” dell’universo, esattamente dieci anni fa.

