I fisici hanno ricreato quella frazione di secondo dopo il Big Bang | l’Universo era liquido
Gli scienziati hanno ricreato in laboratorio un istante subito dopo il Big Bang, dimostrando che l’Universo era “liquido”. La causa è un esperimento condotto al CERN, che ha simulato le condizioni di quell’epoca. Utilizzando particelle acceleratrici, hanno osservato come la materia si comportasse in quella fase originaria, dando forma a nuove teorie sulla nascita del cosmo. Questa scoperta apre la strada a ulteriori studi sulle prime frazioni di secondo dell’universo. La ricerca continua a svelare i misteri delle origini cosmiche.
La comprensione delle origini del cosmo ha compiuto un balzo in avanti significativo grazie a un esperimento condotto presso il Large Hadron Collider (LHC) del CERN. Un’équipe internazionale di scienziati è riuscita a individuare la “scia” lasciata da una particella elementare mentre attraversa una materia primordiale la cui temperatura raggiunge i mille miliardi di gradi. Questa scoperta suggerisce che l’universo neonato non fosse composto da un semplice gas, ma da una sostanza con proprietà simili a quelle di un liquido ultra-caldo. Pochi microsecondi dopo il Big Bang, l’intero universo era permeato da uno stato della materia esotico noto come plasma di quark e gluoni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dieci anni fa il primo “cinguettio” dell’universo. L’Italia prova ad ascoltare il Big BangRoma prova ad ascoltare il primo “cinguettio” dell’universo, esattamente dieci anni fa.
Leggi anche: Big bang theory dove guardarla dopo il 30 dicembre 2025Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I fisici hanno tracciato l’evoluzione delle particelle fino al vuoto quantistico; La relatività generale supera un test di precisione senza precedenti; L'auto virtuale diventa reale: grazie all'intelligenza virtuale i due mondi si fondono sempre di più; Gli scienziati scoprono i cristalli del tempo che si possono tenere in mano e levitano.
La zuppa primordiale era realmente zupposaPer studiare lo stato della materia nei primi istanti dopo il Big Bang, i fisici di Lhc hanno ricreato gocce di plasma di quark e gluoni, facendo scontrare ioni pesanti a velocità prossime a quella ... media.inaf.it
I fisici hanno eliminato i numeri immaginari dalla meccanica quantisticaUn secolo fa, lo strano comportamento degli atomi e delle particelle elementari portò i fisici a formulare una nuova teoria della natura. Questa teoria, la meccanica quantistica, ebbe un successo ... lescienze.it
I soldi mi hanno dato più libertà e il regalo più grande è la capacità di restituire, di cambiare la vita delle persone. " Questa frase di Kunal Nayyar, uno dei volti storici di The Big Bang Theory, dice molto più di tante dichiarazioni pubbliche sulla generosità nel m facebook