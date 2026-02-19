I ' comandanti del domani' alla prova sul campo | Fabio Cossu conclude l’esperienza a Ferrara

Il tenente Fabio Cossu ha completato la sua formazione presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, dopo aver affrontato un intenso addestramento sul campo. La sua esperienza si è concentrata su interventi pratici e operazioni di sicurezza. Durante le settimane trascorse in città, ha partecipato a controlli, pattugliamenti e verifiche di sicurezza pubblica. Ora, con l’addestramento concluso, Cossu si prepara a tornare in servizio, pronto ad applicare quanto appreso nelle prossime missioni. La sua carriera prosegue verso nuove sfide quotidiane.

Volge al termine il periodo formativo del tenente Fabio Cossu presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara. Il giovane ufficiale, 24enne di origine sarda e frequentatore dell'ultimo anno di corso presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, si appresta a lasciare la città dopo aver svolto una fase decisiva e altamente formativa del suo percorso professionale. Giovedì mattina, a suggello di quest'esperienza, il comandante provinciale, Alessandro Di Stefano, alla presenza di tutti gli ufficiali della provincia, ha apposto sulle spalle del giovane ufficiale le nuove insegne del grado di tenente, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua vita professionale.