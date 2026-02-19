I biscotti si seccano rapidamente, e questa è una delle principali lamentele di chi li prepara in casa. La causa è l’aria che evapora dall’impasto, rendendo i dolci duri e meno piacevoli. Per contrastare questo problema, molti usano il trucco di inserire una fetta di pane bianco nel contenitore, che assorbe l’umidità e aiuta a mantenere i biscotti morbidi più a lungo. Questa semplice strategia permette di gustare i dolci anche il giorno dopo, senza rinunciare alla loro consistenza soffice.

Sfornarli è facile. Mantenerli fragranti, molto meno. Chi prepara biscotti in casa conosce bene la scena: il primo giorno sono perfetti, il secondo ancora buoni, il terzo iniziano a perdere quella consistenza soffice che li rende irresistibili. Non è sfortuna, è fisica: l’aria fa evaporare lentamente l’umidità contenuta nell’impasto, trasformando qualcosa di fragrante in qualcosa di secco. La buona notizia è che basta davvero poco per rallentare questo processo. Il trucco della fetta di pane. Il rimedio più semplice è mettere una fetta di pane bianco nel contenitore ermetico i nsieme ai biscotti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I biscotti si seccano subito? Il trucco del pane bianco che li mantiene morbidi più a lungo

