Hyundai Kona | rivoluzione di stile in arrivo nuova generazione più grintosa e ispirata ai fuoristrada entro due anni
Hyundai ha annunciato che la nuova generazione di Kona arriverà entro due anni, portando un design più deciso e ispirato ai fuoristrada. La casa coreana punta a rendere il SUV compatto più grintoso, con linee più sportive e dettagli robusti. La futura Kona avrà un aspetto più aggressivo rispetto all’attuale modello, pensato per attrarre chi cerca stile e funzionalità. La casa ha già mostrato alcuni schizzi che svelano il nuovo look, che promette di rivoluzionare il segmento dei SUV compatti.
Hyundai Kona: Un Nuovo Sguardo per il SUV Compatto Coreano. La Hyundai Kona è pronta a una trasformazione radicale. Abbandonando l’idea di un semplice restyling, la Casa coreana punta a un design più audace e imponente per la terza generazione del suo popolare SUV compatto, con un’estetica che richiama il concept Crater presentato nel 2023. L’arrivo sul mercato è previsto entro i prossimi due anni. Dalle Linee Morbide a un’Estetica più Grintosa. Lanciata nel 2017, la Hyundai Kona si è rapidamente affermata nel competitivo segmento dei SUV compatti grazie al suo design accattivante e alle dimensioni contenute.🔗 Leggi su Ameve.eu
Hyundai Tucson, la nuova generazione si svela un po’ di più: ecco come cambiaLa Casa automobilistica Hyundai sta per svelare la nuova generazione della Tucson.
Nuove voci: le 4 cantanti più cool della nuova generazione (e 4 rimandate in fatto di stile)Le nuove voci della musica portano con sé anche un’attenzione crescente allo stile.
Hyundai Kona GPL: ecco perché costa più della benzina (e quando conviene davvero)
Niente restyling: Hyundai punta tutto sulla nuova Kona muscolosaLe novità della Hyundai Kona 2027: terza generazione con design rivoluzionato, motori ibridi ed elettrici e nuove tecnologie. motori.it
Hyundai, spazio alla nuova Kona nel 2027: la terza serie mette i muscoliLa terza serie della Hyundai Kona offrirà nuovi motori ibridi ed elettrici con un design robusto. Scopriamo tutte le anticipazioni sulla nuova gen ... virgilio.it
Hyundai Kona, nel futuro c'è un corpo più muscoloso e possente x.com
Hyundai Kona, il design del futuro sarà totalmente rivoluzionato facebook