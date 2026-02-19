Hyundai Kona | rivoluzione di stile in arrivo nuova generazione più grintosa e ispirata ai fuoristrada entro due anni

19 feb 2026

Hyundai ha annunciato che la nuova generazione di Kona arriverà entro due anni, portando un design più deciso e ispirato ai fuoristrada. La casa coreana punta a rendere il SUV compatto più grintoso, con linee più sportive e dettagli robusti. La futura Kona avrà un aspetto più aggressivo rispetto all’attuale modello, pensato per attrarre chi cerca stile e funzionalità. La casa ha già mostrato alcuni schizzi che svelano il nuovo look, che promette di rivoluzionare il segmento dei SUV compatti.

Hyundai Kona: Un Nuovo Sguardo per il SUV Compatto Coreano. La Hyundai Kona è pronta a una trasformazione radicale. Abbandonando l’idea di un semplice restyling, la Casa coreana punta a un design più audace e imponente per la terza generazione del suo popolare SUV compatto, con un’estetica che richiama il concept Crater presentato nel 2023. L’arrivo sul mercato è previsto entro i prossimi due anni. Dalle Linee Morbide a un’Estetica più Grintosa. Lanciata nel 2017, la Hyundai Kona si è rapidamente affermata nel competitivo segmento dei SUV compatti grazie al suo design accattivante e alle dimensioni contenute.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

