Hojlund è il totem di Antonio Conte | dalla sfida con il Lecce ha giocato ben 26 partite di fila Corsport
Rasmus Hojlund ha raggiunto un record di 26 partite consecutive dal 28 ottobre, dopo la sfida contro il Lecce. La sua costanza in campo ha attirato l’attenzione di molti, diventando il punto fermo del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Il giovane attaccante danese ha dimostrato grande resistenza, giocando senza pause nelle ultime settimane. La sua presenza in squadra ha portato un nuovo ritmo e una maggiore sicurezza in attacco. La sua continuità sorprende anche gli avversari, che ora lo considerano un elemento chiave.
Rasmus Hojlund aka l’Highlander del Napoli: dal 28 ottobre ha collezionato 26 partite di fila. L’analisi di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Hojlund, il totem di Conte. Si legge sul Corsport: Un centravanti giovane e forte come un toro scatenato in profondità e in pressione da Gasp. Perfetto per il suo stile uomo-uomo ma anche per Conte: non è un caso che lo consideri un totem e che finora abbia collezionato 32 partite su 35 da quando è arrivato – 31 dall’inizio – e 26 di fila dal 28 ottobre 2025 a Lecce. A minutaggio quasi sempre pieno: 90 minuti nelle ultime otto in campionato; dieci su undici dal primo all’ultimo istante nel 2026, con la sola eccezione dei quarti di Coppa Italia con il Como, chiusi al 76’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Napoli e gli stakanovisti: McTominay ha giocato 25 partite consecutive, Hojlund 23Il Napoli chiude un gennaio difficile, segnato da molte sfide e qualche delusione.
Leggi anche: Hojlund e Neres il re artico e l’asso sudamericano, protagonisti della rivoluzione d’autunno di Conte (CorSport)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie A; Hojlund senza limiti: Rasmus va a caccia del record personale di gol; Hojlund, l'insostituibile di Conte: contro l’Atalanta obiettivo ambizioso – CdS; Pagelle Napoli-Sassuolo, top e flop del CorSport: quattro azzurri chiamati in causa.
Hojlund verso Atalanta-Napoli. Un toro scatenato con la Dea, in azzurro un totemRasmus Hojlund, affronterà domenica la sua ex squadra, dove Gasperini lo lanciò al centro del suo gioco. Il Corriere dell ... ilnapolionline.com
Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie APrimo ritorno a Bergamo dopo l’addio nel 2023: è a 8 reti e punta il primato stabilito con i nerazzurri di Gasp ... corrieredellosport.it
Cammaroto: “Solet e Skriniar per la difesa. Dodò per la fascia” Il mercato del SSC Napoli inizia a prendere forma nelle indiscrezioni. Emanuele Cammaroto, a Napoli Magazine, traccia le possibili mosse per rinforzare la rosa di Antonio Conte. “Per la difesa Co facebook
A fine stagione vertice decisivo tra #ADL e Antonio #Conte . Il patron non è rimasto contento (eufemismo) del disastro in #ChampionsLeague e per questo urgono riflessioni. In caso di addio del tecnico sono 3 i nomi al vaglio al momento: Inzaghi, De Zerbi e It x.com