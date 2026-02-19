Hojlund è il totem di Antonio Conte | dalla sfida con il Lecce ha giocato ben 26 partite di fila Corsport

Rasmus Hojlund ha raggiunto un record di 26 partite consecutive dal 28 ottobre, dopo la sfida contro il Lecce. La sua costanza in campo ha attirato l’attenzione di molti, diventando il punto fermo del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Il giovane attaccante danese ha dimostrato grande resistenza, giocando senza pause nelle ultime settimane. La sua presenza in squadra ha portato un nuovo ritmo e una maggiore sicurezza in attacco. La sua continuità sorprende anche gli avversari, che ora lo considerano un elemento chiave.

Rasmus Hojlund aka l’Highlander del Napoli: dal 28 ottobre ha collezionato 26 partite di fila. L’analisi di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Hojlund, il totem di Conte. Si legge sul Corsport: Un centravanti giovane e forte come un toro scatenato in profondità e in pressione da Gasp. Perfetto per il suo stile uomo-uomo ma anche per Conte: non è un caso che lo consideri un totem e che finora abbia collezionato 32 partite su 35 da quando è arrivato – 31 dall’inizio – e 26 di fila dal 28 ottobre 2025 a Lecce. A minutaggio quasi sempre pieno: 90 minuti nelle ultime otto in campionato; dieci su undici dal primo all’ultimo istante nel 2026, con la sola eccezione dei quarti di Coppa Italia con il Como, chiusi al 76’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli e gli stakanovisti: McTominay ha giocato 25 partite consecutive, Hojlund 23Il Napoli chiude un gennaio difficile, segnato da molte sfide e qualche delusione.

