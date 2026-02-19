Hockey ghiaccio | USA alle semifinali delle Olimpiadi passando dai supplementari Cede la Svezia

Gli Stati Uniti hanno conquistato le semifinali di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, vincendo ai tempi supplementari contro la Svezia. La partita è stata combattuta fino all’ultimo istante, con continui capovolgimenti di fronte e un finale incandescente. I nordamericani hanno deciso la sfida grazie a un gol decisivo all’ultimo minuto, lasciando gli svedesi delusi. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire fin dall’inizio, e la partita si è rivelata una delle più intense della rassegna olimpica.

Un programma dei quarti di finale clamoroso, chiuso con un'altra partita ricca di pathos, imprevedibilità ed emozioni. La sfida che definito l'ultima squadra semifinalista nel torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha visto gli USA prevalere, ai supplementari, sulla Svezia con il punteggio di 2-1, in un testa a testa che ha messo sul ghiaccio solo ed esclusivamente stelle delle NHL. LA CRONACA. Il primo periodo vive di una fase di studio iniziale che si rispecchia anche nell'equilibrio dei tiri verso le gabbie difese da Hellebuyck e Markstrom. Si va al riposo sullo 0-0 con 10 tiri per gli statunitensi e 11 per gli scandinavi, quest'ultimi bravi a fronteggiare peraltro un'inferiorità iniziale per un due minuti comminato a Forsling.