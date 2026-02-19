La Svizzera conquista il bronzo nel torneo di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver battuto la Svezia ai supplementari. La causa di questa vittoria sta nella determinazione delle giocatrici svizzere, che hanno mantenuto alta la concentrazione fino all’ultimo minuto. La partita si è giocata sotto una pioggia di tifosi e si è decisa solo nel prolungamento, con un gol decisivo. La medaglia di bronzo rappresenta un grande risultato per la squadra elvetica, che festeggia con entusiasmo.

La medaglia di bronzo del torneo di hockey su ghiaccio femminile, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è della Svizzera. In attesa della finalissima delle 19.10 fra USA e Canada, Stalder e compagne possono festeggiare la vittoria pesantissima di una medaglia dopo un testa a testa emozionante col Canada, risolto 2-1 ai supplementari grazie alla rete decisiva di Muller. LA CRONACA. La sfida si apre all’insegna della tensione, che quasi blocca le due squadre. In un primo tempo da 5 tiri in porta svizzeri e 8 svedesi, le elvetiche non riescono a sfruttare un powerplay al 15:49 per l’espulsione temporanea di Kjellebin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: Svizzera di bronzo alle Olimpiadi! Svezia ko ai supplementari

