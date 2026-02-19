Hockey ghiaccio femminile gli USA pareggiano in extremis e battono il Canada all’overtime in finale

Gli Stati Uniti hanno pareggiato negli ultimi secondi e poi hanno vinto ai supplementari contro il Canada nella finale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo, ma alla fine sono state le americane a festeggiare. Un gol decisivo all’overtime ha cambiato le sorti della gara, regalando agli Stati Uniti il titolo. La tensione si è mantenuta alta fino all’ultimo minuto. La vittoria ha sorpreso molti tifosi presenti allo stadio.

All'overtime dopo una finale emozionante. Gli USA si aggiudicano il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Superato il Canada per 2-1 ai supplementari, al termine di un atto conclusivo incredibile deciso in rimonta dalle reti di Knight e Keller, che ha visto le canadesi guidare per larghissimi tratti il testa a testa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sulla pista "infuocata" dell'Arena Santagiulia. LA CRONACA. La prima notizia è che la partita è di tutt'altro tenore rispetto allo scontro avvenuto nel girone eliminatorio, quando gli USA si imposero alla fine 5-0, in una partita giocata a viso apertissimo da entrambe le squadre con gli States bravi a segnare sin da subito e a mettere – in quella circostanza – la gara in discesa.