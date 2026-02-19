Hockey femminile Stati Uniti d’oro | Canada rimontato e sconfitto 2-1 al tempo supplementare

Gli Stati Uniti hanno conquistato l’oro nell’hockey femminile battendo il Canada 2-1 in overtime. La squadra americana è riuscita a rimontare lo svantaggio, segnando il gol decisivo nel tempo supplementare, dopo aver rischiato di perdere nei regolamentari. Il match si è acceso negli ultimi minuti, quando le americane hanno pareggiato il punteggio, portando la partita ai tempi supplementari. La vittoria arriva grazie a un’azione rapida e precisa, che ha lasciato il pubblico senza fiato. La sfida ha coinvolto migliaia di tifosi sugli spalti.

Una finale decisa all’overtime con gli Stati Uniti che vincono la medaglia d’oro dopo essere state sotto nel punteggio contro il Canada per gran parte della gara ma pareggiando i conti a pochi minuti dal termine e mettendo a segno il sigillo decisivo nel tempo supplementare. Finisce 2-1 con gli Usa che vincono l’oro olimpico dopo otto anni e prendendosi la rivincita per la sconfitta arrivata quattro anni fa. Come è arrivata la vittoria al supplementare. Le due Nazionali più forti del mondo si scontrano per la medaglia d’oro: nel primo tempo l’equilibrio regna sovrano ma soltanto a livello di punteggio visto che si conclude 0-0 ma le canadesi hanno davvero fatto la voce grossa dopo un inizio veemente delle americane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hockey femminile, Stati Uniti d’oro: Canada rimontato e sconfitto 2-1 al tempo supplementare Hockey ghiaccio femminile, il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oroIl Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquistando il secondo posto e raggiungendo gli Stati Uniti in finale. Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Risultati Hockey oggi: L'Italia femminile eliminata ai quarti dagli USA · Olimpiadi Milano Cortina 2026; Italia-Stati Uniti vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; Hockey, Usa-Canada 5-0, ma è festa in tribuna. Americane contro l’Italia nei quarti; Milano Cortina 2026: Italia dell’hockey femminile contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Milano Cortina 2026, la finale di hockey femminile tra USA e Canada con 9 giocatrici LGBTQIA+ dichiarate. È recordMogli, madri, ma soprattutto orgogliose campionesse queer, pluri-medagliate hockeiste a caccia di un trionfo in quella che sarà la settima finale olimpica tra Usa e Canada sulle 8 giocate. Stasera in ... gay.it Gli Stati Uniti ribaltano il Canada nella classica finale femminilePer la terza volta nella storia dei Giochi sono gli Stati Uniti a essersi messi al collo l’oro nel torneo di hockey femminile. Contro il Canada, in una delle rivalità più conosciute in questa discipli ... rsi.ch la Repubblica. . Centinaia di aerei Usa sono pronti a colpire l’Iran, gli Stati Uniti infatti sembrano pronti a uno scontro senza precedenti. Il punto di Gianluca Di Feo facebook Gli Stati Uniti stanno dispiegando aerei e navi da guerra in massa verso il Golfo Persico in vista di un possibile conflitto con l'Iran. La Casa Bianca non ha ancora deciso se attaccare, ma la guerra sembra alle porte x.com