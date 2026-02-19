Fabrizio Corona ha annunciato di avere una malattia seria, causata da problemi di salute che lo hanno portato al ricovero. La sua comunicazione ha sorpreso molti fan e giornalisti, soprattutto perché ha condiviso anche un dettaglio sulla diagnosi. Corona ha spiegato che sta affrontando una fase difficile e che si sta sottoponendo a cure intensive. La notizia ha fatto il giro dei social, provocando reazioni di preoccupazione tra i sostenitori. Ora, si aspetta di conoscere gli sviluppi sulle sue condizioni di salute.

Il recente ricovero di Fabrizio Corona ha riportato l’attenzione sulle sue condizioni di salute e sui suoi impegni pubblici. L’ex fotografo dei paparazzi è stato ricoverato per tre giorni nel reparto di cardiologia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e, dopo le dimissioni, è intervenuto in radio fornendo un aggiornamento sul proprio stato clinico. Nel corso di un’intervista a Radio Marte, Corona ha dichiarato: “Ho una brutta malattia e non riesco a curarla”. La frase è stata pronunciata durante una trasmissione condotta da Gianni Simioli, nella quale l’imprenditore ha parlato anche dei tentativi di cura e dei ricoveri avvenuti negli ultimi due mesi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ho una malattia brutta”. Fabrizio Corona, annuncio shock sulla sua salute

“Ho una brutta malattia”. Fabrizio Corona, l’annuncio choc: “Non riescono a curarla”Fabrizio Corona ha annunciato di avere una grave malattia, spiegando che nessuna cura sembra funzionare.

Come sta Fabrizio Corona: "Ho una malattia, una roba brutta che non guarisce"Fabrizio Corona ha annunciato di essere ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di una grave malattia.

Fabrizio corona contro Alfonso signorini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.