Ho una malattia brutta Fabrizio Corona annuncio shock sulla sua salute
Fabrizio Corona ha annunciato di avere una malattia seria, causata da problemi di salute che lo hanno portato al ricovero. La sua comunicazione ha sorpreso molti fan e giornalisti, soprattutto perché ha condiviso anche un dettaglio sulla diagnosi. Corona ha spiegato che sta affrontando una fase difficile e che si sta sottoponendo a cure intensive. La notizia ha fatto il giro dei social, provocando reazioni di preoccupazione tra i sostenitori. Ora, si aspetta di conoscere gli sviluppi sulle sue condizioni di salute.
Il recente ricovero di Fabrizio Corona ha riportato l’attenzione sulle sue condizioni di salute e sui suoi impegni pubblici. L’ex fotografo dei paparazzi è stato ricoverato per tre giorni nel reparto di cardiologia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e, dopo le dimissioni, è intervenuto in radio fornendo un aggiornamento sul proprio stato clinico. Nel corso di un’intervista a Radio Marte, Corona ha dichiarato: “Ho una brutta malattia e non riesco a curarla”. La frase è stata pronunciata durante una trasmissione condotta da Gianni Simioli, nella quale l’imprenditore ha parlato anche dei tentativi di cura e dei ricoveri avvenuti negli ultimi due mesi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Ho una brutta malattia”. Fabrizio Corona, l’annuncio choc: “Non riescono a curarla”Fabrizio Corona ha annunciato di avere una grave malattia, spiegando che nessuna cura sembra funzionare.
Come sta Fabrizio Corona: "Ho una malattia, una roba brutta che non guarisce"Fabrizio Corona ha annunciato di essere ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di una grave malattia.
Fabrizio corona contro Alfonso signorini
Argomenti discussi: Fabrizio Corona: Ho una malattia che non guarisce ma non posso fermarmi; Fabrizio Corona: Ho una malattia, una roba brutta, ma la mia battaglia continua; Come sta Fabrizio Corona: Ho una malattia, una roba brutta che non guarisce; Come sta Fabrizio Corona: 'Ho una malattia, una roba brutta che non guarisce'.
Ho una malattia, roba brutta che non guarisce ma non posso fermarmi: Fabrizio Corona parla dopo il ricovero in ospedaleL'ex re dei paparazzi rivela le sue condizioni di salute dopo il ricovero: Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita ... ilfattoquotidiano.it
Fabrizio Corona malattia: Ho una roba brutta che non riescono a curarmi/ I medici mi dicono di fermarmiFabrizio Corona malattia, l'ex re dei paparazzi ricoverato: Ho una roba brutta, ma non posso fermarmi proprio adesso ... ilsussidiario.net
L'ANNUNCIO CHE TUTTI ASPETTAVAMO Siete pronti Noi no Fabrizio Corona annuncia quanto segue: "Allora ragazzi: il 2 marzo alle ore 21 uscirà una nuova puntata di Falsissimo, sarà una puntata terrificante. Non è che, adesso, con la causa di 160 facebook
Fabrizio Corona: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo la resa di conti con Mediaset e Signorini” x.com