Ho imparato a sognare di Luca Giacomozzi al Teatro Roma

Luca Giacomozzi ha scritto e diretto “Ho imparato a sognare” al Teatro Roma, dopo il successo di “Si vede che era destino”. La causa di questa ripresa è il grande riscontro di pubblico e critica ottenuto in passato. Lo spettacolo, in scena dal 26 febbraio all’8 marzo 2025, vede in scena Attilio Fontana, Claudia Ferri, Emiliano Reggente e Francesca Pausilli. La produzione presenta scenografie di Michele Funghi e costumi di Carlotta De Rossi. Lo spettacolo si presenta come un viaggio tra sogni e realtà, con un forte impatto emotivo.

Futura Spettacoli srl presenta HO IMPARATO A SOGNARE. Scritto e diretto da Luca Giacomozzi Con Attilio Fontana, Claudia Ferri, Emiliano Reggente e Francesca Pausilli Scenografie: Michele Funghi Costumi: Carlotta De Rossi Assistente alla regia: Valentina Pastorello Trucco: Barbara Ninetti Audio e luci: Stefano Losito Tecnico di palco: Lorenzo De Marco Ufficio stampa: Andrea Cavazzini TEATRO ROMA Dal 26 febbraio all'8 marzo 2025 Dopo il grande successo della scorsa stagione con Si vede che era destino, Luca Giacomozzi torna a firmare testo e regia di una nuova, intensa commedia. Ho imparato a sognare è un racconto vibrante di ironia e umanità che attraversa le vite di Mirko, Bruno, Michela e Asia, quattro anime agli antipodi, unite da fragilità, errori e desideri mai del tutto spenti.