Hilary Knight in ginocchio per Brittany Bowe proposta di matrimonio alle Olimpiadi | Insieme da Pechino 2022

Hilary Knight ha sorpreso Brittany Bowe con una proposta di matrimonio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, durante il soggiorno nel villaggio olimpico. La campionessa di hockey su ghiaccio, 36 anni, si è inginocchiata davanti alla pattinatrice statunitense, che stava partecipando a una gara. L’evento si è svolto tra una competizione e l’altra, attirando l’attenzione di atleti e spettatori. La proposta è avvenuta in un momento intimo, mentre il pubblico seguiva le prove di velocità. La coppia si conosce da tempo, dal loro debutto a Pechino 2022.

La scena immortalata all'interno del villaggio olimpico: la stella della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio ha chiesto la mano della pattinatrice. Il video sui social: "Le Olimpiadi ci hanno fatto incontrare. E queste ci hanno legato per sempre" Le medaglie d'oro non sono l'unica cosa che luccica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra una gara e l'altra c'è stato anche il tempo per una proposta di matrimonio a sorpresa: Hilary Knight, 36enne stella della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio, si è inginocchiata nel villaggio olimpico per chiedere la mano di Brittany Bowe, pattinatrice di velocità di 38 anni. La capitana della squadra di hockey su ghiaccio Hilary Knight e la pattinatrice Brittany Bowe, entrambe del Team USA, hanno condiviso il video del loro fidanzamento a #MilanoCortina2026. "Le #Olimpiadi ci hanno unite; questo lo farà per sempre".