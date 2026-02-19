Hapoel Tel Aviv ingaggia Kessler Edwards

Kessler Edwards si unisce all’Hapoel Tel Aviv dopo aver firmato un contratto fino alla fine della stagione. La scelta del giocatore è stata motivata dalla volontà di rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di successo nel campionato israeliano. Edwards, che ha giocato in NBA, porta con sé esperienza e giovani energie. La sua presenza potrebbe fare la differenza nelle prossime partite. Il club ha annunciato ufficialmente l’accordo, che entrerà in vigore immediatamente. La nuova avventura del giocatore inizia con entusiasmo.

Un nuovo innesto arricchisce il roster dell'Hapoel Tel Aviv: kessler edwards entra a far parte della squadra, legandosi al club israeliano fino al termine della stagione in corso. L'operazione introduce centimetri e dinamismo nel reparto ali, offrendo nuove opzioni tattiche allo staff tecnico e una maggiore presenza fisica in campo. L'accordo è stato annunciato dal club. edwards arriva dopo aver disputato 178 partite NBA in quattro stagioni e, più recentemente, è stato impiegato in G League con i Grand Rapids Gold, dove ha realizzato 14,1 punti e raccolto 8 rimbalzi di media a partita, con 1,5 recuperi.