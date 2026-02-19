Hannoun carte choc su Hamas e M5s | il Pd si chiude nel silenzio e Schlein impone lo stop

Il “dossier Hannoun” ha acceso un acceso dibattito nel Pd di Elly Schlein. Le carte rivelano i presunti rapporti tra alcuni esponenti di sinistra, tra cui membri del M5s, e un uomo accusato di essere collegato a Hamas, arrestato a Genova per terrorismo. La scoperta ha provocato sconcerto tra i militanti, che chiedono chiarimenti. Tuttavia, il partito preferisce mantenere il silenzio, mentre Schlein ordina di sospendere ogni coinvolgimento con le persone coinvolte. La questione continua a dividere le fila del partito.

Il “dossier Hannoun” è il nervo scoperto del Pd di Elly Schlein. I legami tra un pezzo del campo largo (sinistra dem e M5s) con il capo della cellula di Hamas in Italia, arrestato per terrorismo in un’inchiesta della Procura di Genova, imbarazza il partito. Anche l’ala riformista batte in ritirata, temendo punizioni e purghe da parte della segretaria, che dopo l’inchiesta del Giornale impone il “silenzio stampa” sul tema. Dal fronte dei Cinque stelle tutti muti. Le carte della Procura, raccontate dal Giornale, svelano il link tra M5s e gli uomini di Hannoun. Emblematica è la conversazione di Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Hannoun, che parla con un ex deputato del M5s per trasferire 1 milione di euro a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Inchiesta su Hamas, Gasparri: “Hannoun sostenuto da sindaci e ambienti Pd”Una recente inchiesta a Genova ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun e altre otto persone, sospettate di aver gestito circa 8 milioni di euro in finanziamenti occulti ad Hamas.

