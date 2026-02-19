Halfpipe | Zoe Atkin si impone nelle qualifiche alle Olimpiadi Gu in top 5 con il brivido

Zoe Atkin ha dominato le qualificazioni dell’halfpipe femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La britannica ha ottenuto il miglior punteggio, sorprendendo gli spettatori con un salto perfetto. Dietro di lei, Gu si è classificata tra le prime cinque, rischiando nel finale con una run incerta. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove le atlete hanno mostrato grande abilità e determinazione. Ora si attendono le finali, che promettono spettacolo e adrenalina.

Si chiudono nel segno di Zoe Atkin le qualificazioni dell’ halfpipe femminile, segmento valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La britannica ha archiviato la pratica fin dalla prima run, dove ha segnato il punteggio più alto del lotto. Nello specifico la detentrice del titolo continentale ha eseguito una prestazione valutata 91.50, punteggio poi non migliorato nell’uscita successiva. Una situazione praticamente invertita rispetto alla cinese Li Fanghui che, dopo una prima manche valutata 85.00, è salita di colpi nella seconda raccogliendo 90.00. In scia poi la canadese Cassie Sharpe che, in prima run, ha messo a referto 88. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Halfpipe: Zoe Atkin si impone nelle qualifiche alle Olimpiadi. Gu in top 5 con il brivido Sci freestyle, Atkin e Ferreira vincono l’halfpipe a Copper MountainA Copper Mountain, negli Stati Uniti, si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe di sci freestyle, disciplina che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Mathilde Gremaud batte Gu in un duello da brividi e vince lo slopestyle alle Olimpiadi, Maria Gasslitter in top-10Mathilde Gremaud conquista l’oro nello slopestyle a Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atkin pronto a superare il peggioramento delle condizioni meteorologiche alla ricerca del sogno di medaglia. Halfpipe: Zoe Atkin si impone nelle qualifiche alle Olimpiadi. Gu in top 5 con il brividoSi chiudono nel segno di Zoe Atkin le qualificazioni dell’halfpipe femminile, segmento valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La ... oasport.it GB's Atkin qualifies top for halfpipe finalBritish freestyle skier Zoe Atkin qualifies top for Saturday's halfpipe final as she looks to add the Winter Olympic title to her World Championship crown. bbc.co.uk