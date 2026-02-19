Ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso | bufera per la battuta su Giada D' Antonio poi arrivano le scuse

Luca Viscardi ha fatto scalpore con una battuta su Giada D'Antonio durante la trasmissione “La famiglia giù al nord” su Rtl 102. La frase, ritenuta offensiva, ha scatenato reazioni immediate sui social, con molti utenti che chiedevano spiegazioni. Il conduttore ha poi presentato le sue scuse, cercando di calmare le polemiche. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sulla semplicità con cui alcuni commenti vengono diffusi online. La polemica si è infine spostata sulle modalità di comunicazione in radio.

Ha suscitato una 'bufera' social la battuta, se così si può definire, pronunciata dallo speaker radiofonico Luca Viscardi nel corso della trasmissione "La famiglia giù al nord" in onda su Rtl 102.5. Mentre si parlava delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e dell'assenza della giovane sciatrice napoletana Giada D'Antonio nella gara di Slalom femminile, a causa della rottura del legamento crociato rimediata a causa di una caduta avvenuta in allenamento sabato scorso, Viscardi si è lasciato andare a un commento che ha suscitato molte polemiche. "Ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso, immagino", la frase dello speaker.