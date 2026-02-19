Ha imparato a sciare con i tiktoker a Roccaraso | bufera per la battuta su Giada D’Antonio a Rtl 102.5 Poi le scuse

Luca Viscardi ha scatenato una polemica con una battuta su Giada D’Antonio, durante una trasmissione su Rtl 102.5. La frase, “Ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso, immagino”, ha suscitato reazioni negative sui social e tra gli ascoltatori. La critica riguarda il tono ironico e la presunta superficialità dell’affermazione. Dopo le proteste, Viscardi ha presentato delle scuse pubbliche. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sensibilità nei commenti pubblici dei conduttori radiofonici. La questione rimane al centro dell’attenzione.

“Ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso, immagino”. A pronunciare queste parole e finire nella bufera è stato Luca Viscardi, speaker radiofonico, durante la trasmissione “La famiglia giù al nord” in onda su Rtl 102.5. Il soggetto a cui Viscardi faceva riferimento è Giada D’Antonio, 16enne sciatrice napoletana che non ha partecipato alle Olimpiadi a causa di un infortunio nell’ultimo allenamento prima dello slalom: per lei rottura del legamento crociato, operazione e recupero abbastanza lungo. La battuta invece si rifà al fenomeno mediatico del Natale scorso, quando la località sciistica di Roccaraso era diventata virale sui social perché “assaltata” da tantissime persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

